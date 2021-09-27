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بالفيديو.. مدرب يصفع الحكم بعد تلقيه البطاقة الحمراء في إيطاليا!

الرياضة

بالفيديو.. مدرب يصفع الحكم بعد تلقيه البطاقة الحمراء في إيطاليا!
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تلقى حكم مباراة فريقي "وليجيو كاستيلو" و"كاربينيانو" ضمن دوري الدرجة السابعة الإيطالي لكرة القدم صفعة على وجهه من قبل مدرب الفريق الضيف، ما أدى إلى إنهاء المواجهة مبكرا.

وقام حكم المباراة أندريا فيليس بطرد المدرب جيوفاني ألوسي من المنطقة الفنية عندما كان فريقه متأخرا بهدفين من دون رد.

واحتج المدرب على قرار الحكم  بدلا من الذهاب إلى غرفة تغيير الملابس، وفي لحظة خرج الوضع عن السيطرة، ووجه المدرب لكمة للحكم، ليعلن الأخير إيقاف المباراة قبل موعدها في شوطها الثاني.

ومن المنتظر أن يتعرض ألوسي لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بالرغم من أنه اعتذر عن فعلته في وقت لاحق، وقدم استقالته من منصبه.

المصدر: "Football Italia" 

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