بالفيديو.. مدرب يصفع الحكم بعد تلقيه البطاقة الحمراء في إيطاليا!

تلقى حكم مباراة فريقي "وليجيو كاستيلو" و"كاربينيانو" ضمن دوري الدرجة السابعة الإيطالي لكرة القدم صفعة على وجهه من قبل مدرب الفريق الضيف، ما أدى إلى إنهاء المواجهة مبكرا.

وقام حكم المباراة أندريا فيليس بطرد المدرب جيوفاني ألوسي من المنطقة الفنية عندما كان فريقه متأخرا بهدفين من دون رد.

واحتج المدرب على قرار الحكم بدلا من الذهاب إلى غرفة تغيير الملابس، وفي لحظة خرج الوضع عن السيطرة، ووجه المدرب لكمة للحكم، ليعلن الأخير إيقاف المباراة قبل موعدها في شوطها الثاني.

C’è il video. Ci sono le prove. C’è una faccia. Squalificare a vita il Mike Tyson in questione dovrebbe essere piuttosto facile. Solidarietà al direttore di gara. https://t.co/o7uWJjX0aX — Alessandro Alciato (@AAlciato) September 27, 2021

ومن المنتظر أن يتعرض ألوسي لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بالرغم من أنه اعتذر عن فعلته في وقت لاحق، وقدم استقالته من منصبه.

المصدر: "Football Italia"