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شاهد.. سقوط وإصابة حكم راية بسبب سرعة هجمة مرتدة في الكويت!

الرياضة

شاهد.. سقوط وإصابة حكم راية بسبب سرعة هجمة مرتدة في الكويت!
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تعرض حكم الراية أحمد صادق لإصابة خلال مباراة فريق العربي أمام ضيفه القادسية اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمير الكويتي لكرة القدم.  

وسقط حكم الراية أحمد صادق على الأرض أثناء محاولته مجاراة اللاعبين بعد هجمة مرتدة سريعة للقادسية في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء على استاد جابر الأحمد الدولي في العارضية بالكويت، وتعرض لإصابة في الفخذ وخرج محمولا على نقالة.

يذكر أن الفائز من مباراة العربي والقادسية سيضرب موعدا في المباراة النهائية مع نادي الكويت الذي تغلب على ضيفه فريق كاظمة بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، على ملعب علي صباح السالم بمدينة جليب الشيوخ الكويتية.

المصدر: وكالات 

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