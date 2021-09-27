كهربا يتعرض لسخرية واسعة بسبب رد فعله لدى تلقيه اللقاح ضد كورونا (فيديو وصور)

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمقر النادي أمس الأحد، استعدادا للموسم الجديد.

واختار مسؤولو الأهلي هذا التوقيت لتلقيح لاعبيه، نظرا لعدم ارتباط فريق الكرة بأي ارتباطات في الفترة الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل لاعبي الأهلي أثناء تلقيهم اللقاح.

وأثار رد فعل المهاجم محمود كهربا، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المهاجم المثير للجدال، وكأنه يصرخ من الألم لدى تلقيه اللقاح.

لاعب نادي الاتحاد سابقاً محمود عبد المنعم "كهربا" يظهر بردة فعل غريبة أثناء تلقيه اليوم لقاح كورونا 💉😅 pic.twitter.com/Bf820ypNsQ — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) September 26, 2021

كهربا وهو بياخد لقاح كرونا 🤣 pic.twitter.com/2AVEVcTQEb — Mohamed Mahmoud (@Alahly03564469) September 26, 2021

دي حنقة لقاح ولا حقنة كهربا 😂 pic.twitter.com/yNsXyKxETa — 𝓐𝓵𝓲 𝓔𝓵𝓼𝓱𝓶𝓪𝓷𝓭𝔂🇦🇹🏹 (@ali__1911) September 26, 2021

المصدر: مواقع التواصل