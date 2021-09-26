مقتل لاعب كرة قدم أمريكية بالرصاص في ولاية يوتا

أعلنت شرطة مدينة سولت ليك سيتي الأمريكية أن آرون لوي لاعب كرة القدم الأمريكية البالغ 21 عاما ويدرس في جامعة يوتا، قتل بإطلاق نار في حفل منزلي في وقت مبكر من يوم الأحد.

ووقع إطلاق النار الذي أودى بحياة لوي بعد منتصف الليل بقليل، بعد ساعات فقط من فوز "يوتا يوتيس" على "ولاية واشنطن" بنتيجة 24-13، وبعد أقل من عام من وفاة تاي جوردان زميل لوي في الفريق بحادث إطلاق نار عرضي.

وقالت الشرطة إن هناك ضحية أخرى في حادث إطلاق النار يوم الأحد، وهي امرأة تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة وتبحث السلطات عن المشتبه به.

Aaron Lowe, a University of Utah football player, has died in a shooting at a house party, Salt Lake City police say. https://t.co/eLtD5py28F — NBC News (@NBCNews) September 26, 2021

وقال مدرب يوتا كايل ويتينغهام في بيان: "نشعر بالصدمة لسماع نبأ وفاة آرون لوي. أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه، مع الشخص الآخر الذي تضرر في هذا الحادث المأساوي. كان آرون زميلا رائعا في الفريق وصديقا وأخا وابنا وكان محبوبا من قبل الجميع. سنفتقده بشدة".

Utah football player Aaron Lowe was shot and killed last night.. shit has to stop



Rest In Peace King pic.twitter.com/ryxXLi5GBq — CFBTalkDaily (@CFBTalkDaily) September 26, 2021

وللمفارقة، كان لوي أول من حصل على منحة تذكارية تم إنشاؤها لتكريم لاعب يوتا السابق تاي جوردان، البالغ 19 عاما والذي توفي بإطلاق نار عرضي في ديسمبر 2020. لقد كان جوردان ولوي زميلين في المدرسة الثانوية، وبعد وفاة جوردان، قام لوي بتغيير رقم قميصه من رقم 2 إلى رقم 22 لتكريم صديقه.

😥💔🙏

Unbelievable tragic news this morning it has been confirmed Utah Safety Aaron Lowe was shot and killed last night in SLC. He wore #22 to honor his close friend Ty Jordan's legacy and was the first recipient of the Ty Jordan Memorial Scholarship. I am gutted #LLTJ#LLALpic.twitter.com/JNyFWamhZ5 — Ute Fan Faithful (@UteFanFaithful) September 26, 2021

المصدر: أ ب + وكالات