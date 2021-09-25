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ابنة بيليه تكشف عن تطورات حالة والدها الصحية الأخيرة (فيديو+ صور)

الرياضة

ابنة بيليه تكشف عن تطورات حالة والدها الصحية الأخيرة (فيديو+ صور)
instagram/pele
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قطع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "خطوات عدة" في مرحلة التعافي في المستشفى بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في إنستغرام.

وقالت كيلي ناسيمنتو في رسالة مرفقة بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة".

وبدا بطل العالم ثلاث مرات مبتسما وفي حالة جيدة في الصور.

وكانت كيلي نشرت الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأمريكي في نهاية مسيرته الكروية.

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وكان بيليه الفائز بكأس العالم مع البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970 خضع لعملية جراحية في 4 سبتمبر لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية. وبقي في العناية المركزة حتى 14 منه، قبل نقله إلى غرفة عادية، لكنه عاد لفترة وجيزة إلى وحدة العناية المركزة الجمعة "كإجراء وقائي" بسبب "اضطراب تنفسي" بسيط.

وسجل بيليه 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977. واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المصدر: وكالات+ instagram/iamkelynascimento

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