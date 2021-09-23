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بسبب الوضع المالي الصعب.. بطل العرب وإفريقيا في السباحة يترك الرياضة ليعمل على متن باخرة

الرياضة

بسبب الوضع المالي الصعب.. بطل العرب وإفريقيا في السباحة يترك الرياضة ليعمل على متن باخرة
Wassim Elloumi/instagram
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كشف بطل العرب وإفريقيا في السباحة التونسي وسيم اللومي اليوم الخميس أنه يعمل حاليا عاملا في إحدى البواخر الإيطالية، بسبب غياب الدعم عنه لمواصلة تدريباته والعيش.

وقال اللومي في تصريحات لبرنامج "فورم سبورت"، المذاع عبر أثير "موزاييك إف إم" التونسية إنه اتخذ قرار اعتزال السباحة اضطراريا بعد بلوغه 27 عاما، بسبب الأوضاع المادية الصعبة، موضحا أن الاتحاد التونسي للسباحة لم يوفر له سوى 500 يورو سنويا، وهو مبلغ غير كاف لرياضي يشارك في منافسات عالمية.

وتابع قائلا: "اضطررت للبحث عن عمل من أجل مواصلة التدريبات والعيش". ويعمل حاليا عاملا على متن باخرة إيطالية.

كما لفت اللومي إلى أنه على الرغم من اعتزاله السباحة، إلا أنه اكتشف أن الاتحاد التونسي للسباحة ما زال يتلقى الأموال التي رصدتها وزارة الرياضة له من أجل تدريباته.

ورجح اللومي في تصريحاته الإذاعية أنه قد يعود إلى المنافسة من جديد، بعدما استأنف التدريبات على نفقته الخاصة.

المصدر: mosaiquefm.net 

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