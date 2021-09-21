إنتر ميلان يتصدر "الكالتشيو" بثلاثية في شباك فيورنتينا

حول إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق ريكاردو سوتيل في الدقيقة الـ23، قبل أن ينتفض الإنتر ويسجل ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من ماتيو دارميان والبوسني إيدين دجيكو والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقائق 52 و55 و87 على الترتيب.

وأنهى فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس في الدقيقة الـ78 عقب نيله الإنذار الثاني لتصفيقه باستهزاء للحكم بعد أن أشهر الأخير بوجهه البطاقة الصفراء الأولى.

Perry che applaude Fabbri dopo l’espulsione per un applauso



ICONA#FiorentinaInterpic.twitter.com/r3COOEBMHZ — Camilla Carminati (@CarmiCami) September 21, 2021

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وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة على نابولي الذي سيحل ضيفا على سمبدوريا بعد غد الخميس في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT