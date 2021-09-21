 
مباشر

رفض استئناف لاتسيو على عقوبة ساري

الرياضة

رفض استئناف لاتسيو على عقوبة ساري
Globallookpress www.imagephotoagency.it via www.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc7b

ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي لاتسيو بشأن عقوبة مدربه ماوريسيو ساري عقب طرده أمام ميلان.

وطرد ساري من المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان بهدفين نظيفين، بسبب عصبيته الزائدة وهجومه على البلجيكي أليكسيس سايليمايكرز لاعب "الروسونيري".

وحسب الصحيفة الإيطالية، لم يتواجد ساري على خط الملعب في مواجهة لاتسيو وكالياري بنهاية الأسبوع الماضي (2-2)، كما سيغيب أمام تورينو يوم الخميس، بعد أن تم رفض الاستئناف بشأن إيقافه مباراتين.

إقرأ المزيد
"الفيفا" يفرض عقوبة على هنغاريا في تصفيات كأس العالم بسبب العنصرية

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "المحكمة الرياضية رفضت شكوى لاتسيو ضد العقوبة التي تم فرضها على ماوريسيو ساري، بعد طرده في مباراة ميلان ولاتسيو".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا