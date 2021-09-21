 
مباشر

"الفيفا" يفرض عقوبة على هنغاريا في تصفيات كأس العالم بسبب العنصرية

الرياضة

Globallookpress Focus Images via www.imago-image
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc5z

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، حظرا وغرامة مالية كبيرة على الاتحاد الهنغاري لكرة القدم.

وتأتي هذه العقوبة بسبب السلوك العنصري للعديد من مشجعي المنتخب الهنغاري خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" بين هنغاريا وضيفتها إنجلترا في ملعب "بوشكتاش" بالعاصمة بودابست في الـ2 من سبتمبر الجاري، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" برباعية نظيفة.

وجاء في بيان "الفيفا: "بعد تحليل جميع ملابسات القضية وخاصة خطورة الأحداث (أقوال وأفعال عنصرية وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغلق بعض مداخل المدرجات)، قررت لجنة الانضباط خوض المنتخب الهنغاري مباراتيه المقبلتين ضمن مسابقات الفيفا بدون جماهير، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين".

بالإضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الهنغاري.

المصدر: fifa.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا