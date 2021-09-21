"الفيفا" يفرض عقوبة على هنغاريا في تصفيات كأس العالم بسبب العنصرية

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، حظرا وغرامة مالية كبيرة على الاتحاد الهنغاري لكرة القدم.

وتأتي هذه العقوبة بسبب السلوك العنصري للعديد من مشجعي المنتخب الهنغاري خلال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" بين هنغاريا وضيفتها إنجلترا في ملعب "بوشكتاش" بالعاصمة بودابست في الـ2 من سبتمبر الجاري، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" برباعية نظيفة.

Hungary sanctioned after racist behaviour towards England players



➡️ https://t.co/SLCGsGrhx0pic.twitter.com/6VRv5c57Jp — FIFA Media (@fifamedia) September 21, 2021

وجاء في بيان "الفيفا: "بعد تحليل جميع ملابسات القضية وخاصة خطورة الأحداث (أقوال وأفعال عنصرية وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغلق بعض مداخل المدرجات)، قررت لجنة الانضباط خوض المنتخب الهنغاري مباراتيه المقبلتين ضمن مسابقات الفيفا بدون جماهير، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين".

بالإضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الهنغاري.

المصدر: fifa.com