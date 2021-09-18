لوحة فنية جميلة.. للمذيعة الإيطالية الشقراء ليوتا وملعب ليفربول "أنفيلد"

انتشرت لوحة فنية رائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل مباراة ليفربول وضيفه ميلان (3-2) التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر حساب "Live International Football News" على موقع "فيسبوك" صورة تجمع بين جمال المذيعة الإيطالية الشهيرة، ديليتا ليوتا، وروعة ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، معلقا عليها: "يا له من ملعب جميل. انظروا فقط إلى أرضية الملعب، لقد قام الرجل المسؤول عن الأرضية بعمل غير واقعي".

وتحظى الحسناء ديليتا ليوتا، الفائزة بلقب ملكة جمال إيطاليا قبل 10 سنوات، بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 7.9 مليون شخص عبر حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام".

وتعرضت ديليتا ليوتا لمواقف محرجة خلال عملها كمذيعة، ربما بسبب انتشار صور شبه عارية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد طلب منها جمهور نابولي ذات مرة الكشف عن مفاتنها أمام الملأ، عندما كانت تمشي على مضمار الملعب متجهة إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، وأشارت المذيعة بإبهامها إلى الأسفل، في إشارة إلى رفضها لمثل هذه الطلبات ودعوتها للتوقف عن تلك الهتافات.

La journaliste de DAZN, Diletta Leotta est revenue sur le fait que les napolitains aient chanté "Diletta montre tes seins" lors de Napoli - Brescia :



"C'était une simple blague, c'est pour cela que ma reaction était ironique" pic.twitter.com/2egE8y3muR — FrSerieA (@FrSerieA) October 9, 2019

وقالت حينها مذيعة "DAZN" أن الموقف كان عبارة عن مزاح من قبل جماهير نابولي وأنها لم تجد الموقف مسيئا لها، وأصرت على أن كل ذلك كان عبارة عن "سوء فهم"، وفقا لصحيفة the sun الإنجليزية.

كما وجهت لها اتهامات بحصولها على عملها بسبب مفاتنها، وردت ليوتا على ذلك أن الكليشيهات والصورة النمطية للنساء لا يمكن الرضوخ لها، فدوما ما اتهمت النساء العاملات في ميدان الرياضة والسياسة وكأن أنوثتهن تهمة.

وتداولت الصحف شائعات بوجود علاقة بين المذيعة الإيطالية والنجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، وبرزت مجلة "Chi" على غلافها العنوان الرئيسي "مفاجأة الصيف" في سبتمبر الماضي.

وذلك بعد أن تم رصد الثنائي فيما يبدو في مطعم في سردينيا معا، حيث كانت ليوتا تحتفل بعيد ميلادها التاسع والعشرين في الجزيرة الإيطالية.

وكانت مقدمة البرامج الرياضية الإيطالية على علاقة مع الملاكم بالوزن المتوسط، ​​دانييلي سكاردينا، لكنها نأت بنفسها عن شائعات علاقتها برجل متزوج "إبراهيموفيتش".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريحات ليوتا: "أنا لا أنكر أي شيء عن علاقتي مع دانييل ، لقد كانت حبا كبيرا في حياتي، ثم انتهى".

Diletta Leotta slams Zlatan Ibrahimovic dating rumours and claims her boobs landed her presenter's job https://t.co/udjqVi9a9V — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 24, 2020

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وتابعت:" التواجد مع رجل متزوج مخالف لمبادئي. مع كل الخيارات في العالم يجب أن تتمتع بالوضوح حتى لا تضع نفسك في المواقف الخاطئة".

والتقى إبرا (زلاتان إبراهيموفيتش) وديليتا أثناء تصوير إعلان لتطبيق اللياقة البدنية "Buddyfit" وأصبحا أكثر قربا من بعضهما منذ ذلك الوقت.

المصدر:"وكالات"