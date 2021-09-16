ليفربول يستهدف ماكنة الأهداف البافارية "ليفان_غول_سكي"

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ليفربول يخطط لضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم خط هجومه.

ويبدو أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، حريص على العمل من جديد مع روبرت ليفاندوفسكي، الذي سبق أن وصفه بأنه أفضل لاعب عمل معه في مسيرته التدريبية.

ولعب ليفاندوفسكي الملقب "ليفان_غول_سكي" لغزارة أهدافه، تحت قيادة كلوب 4 سنوات في بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن ينتقل ماكنة الأهداف إلى صفوف الغريم التقليدي بايرن ميونخ، وكلوب إلى ليفربول.

وبحسب صحيفة "ذا صن" نقلا عن صحيفة "Fichajes"، يرغب كلوب في ضم ليفاندوفسكي، وذلك بسبب انخفاض مستوى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم "الريدز".

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وكان ليفربول من أقل الأندية نشاطا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعكس منافسي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين تعاقدوا مع نجوم كبار، مثل مانشستر يونايتد الذي عاد إلى صفوفه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما تعاقد القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر السيتي، مع جاك غريليش، في ضم فريق تشيلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وبالتالي يرغب "الريدز" في البقاء في المنافسة من خلال ضم ليفاندوفسكي.

ويقدم روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) أداء مميزة، فقد نجح في التسجيل في مباراته الـ18 على التوالي أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وسجل 34 هدفا في آخر 33 مباراة.

المصدر: وكالات