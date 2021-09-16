شاهد.. غوارديولا يصرخ وينفعل في وجه الجزائري محرز

انفعل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بشدة في وجه جناح فريقه، الجزائري رياض محرز، وذلك خلال مواجهة لايبزيغ، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك محرز أساسيا في المباراة، وسجل هدفا من ركلة جزاء، في الدقيقة "45+2"، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة عريضة 6-3.

Jack Grealish: ⚽️🅰️

Riyad Mahrez: ⚽️



It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it 😤#UCLpic.twitter.com/f9ZQFxaq4w — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021

Pep Guardiola was not happy with Riyad Mahrez. 😳 pic.twitter.com/8g0ubxCllC — Squawka News (@SquawkaNews) September 15, 2021

ولكن يبدو أن هذا التفوق الكاسح لـ"السيتي"، لم يمنع غوارديولا من إبداء استيائه من بعض الأمور في المباراة، حيث شوهد المدرب الملقب بـ"الفيلسوف"، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه 4-2، وهو يصرخ في وجه محرز منفعلا، فيما حاول النجم الجزائري على استحياء تبرير موقفه للمدرب الإسباني المخضرم.

و لم يتضح سبب انفعال "الفيلسوف" الذي برغم هذا الانفعال، قرر الإبقاء على محرز حتى نهاية اللقاء.

المصدر: thesun