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شاهد.. غوارديولا يصرخ وينفعل في وجه الجزائري محرز

الرياضة

شاهد.. غوارديولا يصرخ وينفعل في وجه الجزائري محرز
AP
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انفعل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بشدة في وجه جناح فريقه، الجزائري رياض محرز، وذلك خلال مواجهة لايبزيغ، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك محرز أساسيا في المباراة، وسجل هدفا من ركلة جزاء، في الدقيقة "45+2"، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة عريضة 6-3.

ولكن يبدو أن هذا التفوق الكاسح لـ"السيتي"، لم يمنع غوارديولا من إبداء استيائه من بعض الأمور في المباراة، حيث شوهد المدرب الملقب بـ"الفيلسوف"، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه 4-2، وهو يصرخ في وجه محرز منفعلا، فيما حاول النجم الجزائري على استحياء تبرير موقفه للمدرب الإسباني المخضرم.

و لم يتضح سبب انفعال "الفيلسوف" الذي برغم هذا الانفعال، قرر الإبقاء على محرز حتى نهاية اللقاء.

المصدر: thesun

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