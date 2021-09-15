ريال مدريد يروض "الأفاعي" بضربة قاتلة.. فيديو

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه إنتر ميلان (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في الجولة الألى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي رودريغو الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد "للميرينغي" في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء على ملعب "Stadio San Siro Giuseppe Meazza" في مدينة ميلانو.

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وحصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث ويشغل المرتبة الثانية على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف فريق شيريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين.

المصدر: RT