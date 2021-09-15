الجيش المصري يهنئ العقيد أبو ستيت بفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينغ

هنأت القوات المسلحة المصرية العقيد محمد عبده أبو ستيت على فوزه ببطولة العالم للمحترفين في رياضة الكيك بوكسينغ.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "القوات المسلحة تهنىء ابنها وابن مصر العقيد دكتور مهندس/محمد عبد أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينغ وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تهنئ عقيد دكتور مهندس/ محمد عبده أبو ستيت ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0pic.twitter.com/qY4xfxgzQW — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 15, 2021

المصدر: RT