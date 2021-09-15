"العنكبوت" يكشف عن الحارس الأول في السعودية

أكد حامي عرين المنتخب السعودي السابق الأسطورة، محمد الدعيع، أن مواطنه عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود حراس المرمى الأجانب.

وكتب الدعيع (49 عاما) عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلا رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس، ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم) ربي يوفقك يا المعيوف".

استغرب الجميع اني قلت المعيوف رقم واحد و هو فعلا رقم واحد بوجود الحراس الاجانب ما عندنا حراس ليتهم يستفيدون بتجربة الاتحاد من الحارس غروهي لانه هو الافضل عندي الان ياحظكم يا جمهور الاتحاد (احبكم )

ربي يوفقك يا المعيوف🙏🏻💙 pic.twitter.com/nFsvug1Nw0 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) September 15, 2021

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وقاد المعيوف بتألقه نادي الهلال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق استقلال طهران الإيراني، بعد فوزه عليه بهدفين من دون رد، يوم الاثنين الماضي، ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.

المصدر: وكالات