"الزعيم" السعودي يقضي على أحلام استقلال طهران الآسيوية .. فيديو  

انتزع نادي الهلال السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم من منافسه استقلال طهران الإيراني، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

ووقع على ثنائية الهلال "زعيم آسيا" كل من المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز ولاعب خط الوسط السعودي سالم الدوسري في الدقيقتين (39 و56) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على "استاد زعبيل" في مدينة الإماراتية.

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وأصبح نادي الهلال أول فريق يتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"