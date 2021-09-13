مساء اليوم.. مواجهة إيرانية سعودية كروية على "صفيح ساخن"
يحتضن " استاد زعبيل" في دبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت مكة المكرمة، مباراة على صفيح ساخن بين فريقي استقلال طهران الإيراني والهلال السعودي.
وتأتي هذه المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسيبدأ الإيراني فرهاد مجيدي بارارجان (44 عاما) المير الفني لفريق استقلال طهران بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق السعودي "زعيم آسيا":
Starting XI— FC Esteghlal (@EsteghlalTehFC) September 13, 2021
💙 pic.twitter.com/Or1eCr6R7r
بينما اختار البرتغالي ليوناردو جارديم (47 عاما) المير الفني لنادي الهلال التشكيلة الأساسية التالية لـ"زعيم آسيا" ضد مضيفه الإيراني:
📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا في مواجهة الاستقلال #الهلال_الاستقلالpic.twitter.com/O2JX7Nwbf1— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 13, 2021
📋 تشكيلة الفريقين | 🇮🇷 الاستقلال 🆚 الهلال 🇸🇦— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 13, 2021
👀 التشكيلة الأساسية للفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021!
من برأيكم سيكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي؟ 🤔 pic.twitter.com/dE29A8dSxZ
المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"
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