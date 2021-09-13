مساء اليوم.. مواجهة إيرانية سعودية كروية على "صفيح ساخن"

يحتضن " استاد زعبيل" في دبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت مكة المكرمة، مباراة على صفيح ساخن بين فريقي استقلال طهران الإيراني والهلال السعودي.

وتأتي هذه المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيبدأ الإيراني فرهاد مجيدي بارارجان (44 عاما) المير الفني لفريق استقلال طهران بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق السعودي "زعيم آسيا":

بينما اختار البرتغالي ليوناردو جارديم (47 عاما) المير الفني لنادي الهلال التشكيلة الأساسية التالية لـ"زعيم آسيا" ضد مضيفه الإيراني:

📋 تشكيلة الفريقين | 🇮🇷 الاستقلال 🆚 الهلال 🇸🇦



👀 التشكيلة الأساسية للفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021!



من برأيكم سيكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي؟ 🤔 pic.twitter.com/dE29A8dSxZ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 13, 2021

المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"