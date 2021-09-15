بالفيديو.. هدف النصر "الذهبي" في مرمى تراكتور الإيراني

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب تراكتور الإيراني إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء.

وأحرز المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر هدف الفوز الوحيد للفريق السعودي مبكرا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد في مدينة السد القطرية.

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والتحق النصر بمواطنه الهلال الذي أطاح بدوره بالفريق الإيراني الآخر استقلال طهران، بفوزه عليه بهدفين نظيفين يوم الاثنين الماضي.

المصدر: "facebook/theafccl"