 
مباشر

بالفيديو.. هدف النصر "الذهبي" في مرمى تراكتور الإيراني

الرياضة

بالفيديو.. هدف النصر
twitter/alnassrfc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rand

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب تراكتور الإيراني إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء.

وأحرز المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر هدف الفوز الوحيد للفريق السعودي مبكرا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد في مدينة السد القطرية.

إقرأ المزيد
"الزعيم" السعودي يقضي على أحلام استقلال طهران الآسيوية .. فيديو  

والتحق النصر بمواطنه الهلال الذي أطاح بدوره بالفريق الإيراني الآخر استقلال طهران، بفوزه عليه بهدفين نظيفين يوم الاثنين الماضي.

المصدر: "facebook/theafccl"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا