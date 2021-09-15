صلاح يحتفل بنفسه وينشر فيديو لجميع أهدافه الـ100 بالدوري الإنجليزي (فيديو)

احتفل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بطريقة خاصة، بدخوله نادي الـ100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح، الهدف الأول في فوز ليفربول على ليدز (3-0)، الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم النجم المصري بفضل هذا الهدف إلى عظماء "البريميرليغ"، حيث أصبح خامس أسرع لاعب يدخل نادي الـ100.

واحتفل صلاح بهذا الإنجاز بنشر فيديو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، استعرض فيه أهدافه الـ100، مكتفيا بالتعليق بـ"100".

وحصل الفيديو على إعجاب أكثر من مليون شخص بعد 12 ساعة فقط من نشره.

وسجل صلاح أهدافه الـ100 في 162 مباراة بالدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا بقميص ليفربول الذي انضم إليه صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي خلال موسم 2013-2014.

المصدر: RT