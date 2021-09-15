لاعب ليفربول إليوت يخضع لعملية جراحية في الكاحل

خضع لاعب وسط ليفربول، النجم الإنجليزي الصاعد هارفي إليوت، لعملية جراحية في كاحله الأيسر المكسور، أمس الثلاثاء.

وتعرض إليوت (18 عاما)، لإصابة مروعة في الدقيقة 60، عندما تدخل عليه بعنف على مستوى الساق، الهولندي باسكال ستريك، مدافع ليدز، وذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ستريك، فيما اضطر لاعب ليفربول لمغادرة الملعب على نقالة متأثرا بإصابته البالغة.

وبعد الحادث بقليل، نشر إليوت صورة له على "إنستغرام" وهو يرفع إبهامه وكتب "شكرا لكم على الرسائل يا رفاق! إنه الطريق إلى التعافي".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ميلان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات