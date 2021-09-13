صلاح يوجه رسالة لزميله تعرض لانتكاسة في لقاء ليدز

دعم نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، زميله في الفريق، الشاب هارفي إليوت، الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة ليدز يونايتد (3-0)، في الدوري الممتاز أمس الأحد.

ووجه صلاح رسالة دعم لإليوت قائلا عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "بالشفاء العاجل هارفي".

وتعرض إليوت لإصابة مروعة في الدقيقة 60، عندما تدخل عليه بعنف على مستوى الساق، الهولندي باسكال ستريك، مدافع ليدز.

Awful injury for Harvey Elliott 🥺🥺 leg or ankle break 😞 #leeds#liverpoolpic.twitter.com/76wX0aZwyC — SuZe Sports (@SportySuz20) September 12, 2021

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ستريك، فيما اضطر لاعب ليفربول لمغادرة الملعب على نقالة متأثرا بإصابته البالغة.

وكان صلاح قريبا من الواقعة، وتدخل سريعا، وطالب الجهاز الطبي لليفربول بسرعة النزول لأرضية الملعب لإسعاف زميله.

المصدر: RT