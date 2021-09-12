الروسي مدفيديف يفوز بأول بطولة كبرى في تاريخه

أحرز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في تاريخه، والأولى له ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وجاء تتويج مدفيديف على حساب المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية وبنتيجة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم الأحد.

A simply stunning performance from @DaniilMedwedpic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

وأصبح مدفيديف (25 عاما) ثالث لاعب روسي يحرز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد كل من يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

بينما أخفق نوفاك دجوكوفيتش (34 عاما) في الفوز باللقب الحادي والعشرين في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" ولانفراد بالرقم القياسي.

يذكر أن مدفيديف سقط في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام 2019 أمام الإسباني رافائيل نادال، كما خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أما دجوكوفيتش مطلع هذا العام.

المصدر: وكالات