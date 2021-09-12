برشلونة يصارع باريس سان جيرمان وليفربول على ضم هداف ميلان

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد في الصيف المقبل، مع اللاعب الإيفواري فرانك كيسي، لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد فرانك كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع "الروسونيري" بشأن التجديد.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كيسي أحد أهداف برشلونة لدعم خط الوسط خلال الموسم المقبل، لا سيما أنه سيأتي عبر صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيسي قوي للغاية على المستوى البدني، كما أنه كان أحد هدافي ميلان خلال الموسم الماضي.

ولكنها في الوقت نفسه، أوضحت أن كيسي يطلب راتبا يبلغ 6 ملايين يورو، ما قد يمثل أزمة في انتقاله إلى "كامب نو"، لأن إدارة برشلونة ترغب في تقليل رواتب الفريق الأول.

وذكرت أن برشلونة يواجه منافسة في صفقة كيسي من ليفربول وباريس سان جيرمان وتوتنهام.

المصدر: وكالات