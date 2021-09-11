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رونالدو يحقق رقما قياسيا في أول مباراة له مع مانشستر بعد عودته

الرياضة

رونالدو يحقق رقما قياسيا في أول مباراة له مع مانشستر بعد عودته
Reuters
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا بعد مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، المقامة الآن في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومباراة نيوكاسل هي الأولى لرونالدو بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأصبح النجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما، صاحب أطول فترة بين خوض مباراتين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويعود آخر ظهور لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 16 مايو 2009، عندما لعب مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "أولد ترافورد".

والفترة بين مباراتي أرسنال ومواجهة نيوكاسل اليوم السبت، تبلغ 12 عاما و118 يوما.

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وكان رونالدو لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، وسجل خلال تلك الفترة 118 هدفا وصنع 69 في 292 مباراة.

وغادر "الدون" مانشستر يونايتد صيف عام 2009 إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية آنذاك، بلغت قيمتها 94 مليون يورو، ودافع النجم البرتغالي عن قميص الفريق الملكي لتسعة مواسم، سجل فيها 450 هدفا، وبات الهداف التاريخي للريال.

ومن ريال مدريد انتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018، ولعب للنادي الإيطالي 3 مواسم، سجل فيها 101 هدف وصنع 22 في 134 مباراة، قبل أن يعود في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمانشستر يونايتد مجددا.

المصدر: وكالات

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