لافروف يشيد بأداء مدرب منتخب روسيا الجديد

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأداء المدرب الجديد للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربين.

وشدد لافروف على أن انتقاد كاربين ليس له ما يبرره بالمطلق، حيث أن المدرب الجديد تسلم مسؤولية تدريب فريق يعاني على مستوى النتائج.

وأوضح لافروف أن كاربين لم يتمكن بعد من تحقيق خططه التدريبية مع منتخب روسيا، مشيرا إلى أن المدرب الجديد "يفعل كل شيء بشكل صحيح".

وأشار إلى أنه يساند لاعب منتخب روسيا وسبارتاك موسكو السابق دميتري ألينتشيف، الذي يؤمن بنجاح كاربين كمدرب للمنتخب الروسي.

وكان كاربين قد تولى قيادة المنتخب الروسي في 23 يوليو الماضي خلفا لستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي ودع الفريق تحت قيادته منافسات بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة من دور المجموعات.

وخاض المنتخب الروسي في الشهر الحالي ثلاث مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، حيث تعادل مع كرواتيا وحقق انتصارين على قبرص ومالطا.

وتتقاسم روسيا مع كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة لكل منهما، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر، فيما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.

المصدر: lenta.ru