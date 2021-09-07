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تصفيات مونديال قطر2022.. السعودية تهزم سلطنة عمان في عقر دارها (فيديو)

الرياضة

تصفيات مونديال قطر2022.. السعودية تهزم سلطنة عمان في عقر دارها (فيديو)
twitter/saudint
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خرج المنتخب السعودي بفوز ثمين من ملعب مضيفه العماني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويدين الأخضر السعودي بالفضل في انتصاره لمهاجمه صالح الشهري الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جرت في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في العاصمة مسقط.

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وحقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه الفيتنامي (3-1) يوم الخميس الماضي، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف نظيره الأسترالي، الذي حقق بدوره انتصاره الثاني، بعد فوزه اليوم على مضيفه الفيتنامي بهدف وحيد أيضا.

بينما توقف رصيد منتخب سلطنة عمان عند 3 نقاط ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، متفوقا بالمواجهة المباشرة على منتخب اليابان الذي تغلب بدوره على مضيفه الصيني بهدف وحيد أيضا.

ويحتل منتخبا فيتنام والصين المركزين الخامس والسادس في الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT 

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