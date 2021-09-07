التشكيلة الأساسية لمواجهة سلطنة عمان والسعودية

يستضيف مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في مسقط، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخب سلطنة عمان وضيفه السعودي، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022.

وسيبدأ الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (67 عاما)، المدير الفني للمنتخب العماني، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الأخضر السعودي:

في المقابل، وضع الفرنسي هيرفي رينارد (52 عاما)، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأحمر العماني:

وكان الأحمر العماني قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الياباني في عقر داره (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

كما تغلب منتخب السعودية بدوره على ضيفه الفيتنامي (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في الجولة الأولى من التصفيات.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف نظيره الأسترالي، الذي حققه انتصاره الثاني، بعد فوزه اليوم على مضيفه الفيتنامي بهدف وحيد.

ويشغل منتخب عمان المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على منتخبي اليابان والصين اللذين سيلعبان فيما بينهما بعد قليل، ومن ثم فيتان في المركز الأخير من دون نقاط أيضا.

المصدر: وكالات