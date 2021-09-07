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شاهد.. إيران تصعق العراق بهدف رائع وسريع

الرياضة

شاهد.. إيران تصعق العراق بهدف رائع وسريع
Reuters /Hamad I Mohammed
صورة من الأرشيف
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فاجأ المنتخب الإيراني مضيفه العراقي بهدف مبكر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

وباغت المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بتسديدة رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، بفوز صعب على ضيفه السوري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران.

بينما خرج منتخب العراق بتعادل ثمين من ملعب مضيفه الكوري الجنوبي من دون أهداف يوم الخميس الماضي أيضا.

المصدر: RT 

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