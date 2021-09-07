الملكة رانيا العبدالله تهنئ "النشميات" بتتويجهن ببطولة "كأس العرب"

هنأت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، منتخب الأردن للسيدات لكرة القدم ، بعد تتويجهن ببطولة كأس العرب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، وفوزهن في النهائي على تونس بهدف دون رد.

إقرأ المزيد

وعبر تغريدة لها على حسابها في تويتر، قالت الملكة رانيا العبدالله: "ألف مبروك للنشميات".

ألف مبروك للنشميات

Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021 https://t.co/hffgjcPCuD — Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 7, 2021

المصدر: RT