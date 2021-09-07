الملكة رانيا العبدالله تهنئ "النشميات" بتتويجهن ببطولة "كأس العرب"
Reuters Aaron Harris
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هنأت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، منتخب الأردن للسيدات لكرة القدم ، بعد تتويجهن ببطولة كأس العرب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، وفوزهن في النهائي على تونس بهدف دون رد.
وعبر تغريدة لها على حسابها في تويتر، قالت الملكة رانيا العبدالله: "ألف مبروك للنشميات".
ألف مبروك للنشميات— Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 7, 2021
Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021 https://t.co/hffgjcPCuD
المصدر: RT
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