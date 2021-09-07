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الملكة رانيا العبدالله تهنئ "النشميات" بتتويجهن ببطولة "كأس العرب"

الرياضة

الملكة رانيا العبدالله تهنئ
Reuters Aaron Harris
الملكة الأردنية، رانيا العبد الله
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هنأت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، منتخب الأردن للسيدات لكرة القدم ، بعد تتويجهن ببطولة كأس العرب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، وفوزهن في النهائي على تونس بهدف دون رد.

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وعبر تغريدة لها على حسابها في تويتر، قالت الملكة رانيا العبدالله: "ألف مبروك للنشميات".

المصدر: RT

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