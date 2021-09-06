بعد إيقاف مباراته في البرازيل.. المنتخب الأرجنتيني يتخذ قرار العودة للوطن (صورة)

عاد منتخب الأرجنتين إلى بلاده بعد ايقاف مباراته، أمس الأحد، في مدينة ساو باولو البرازيلية ضد صاحب الأرض في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأجبر لاعبو منتخب "راقصي التانغو" على مغادرة الملعب بعد أن اقتحمه مسؤولو الصحة من البرازيل عقب سبع دقائق من انطلاق المباراة.

وذلك بسبب وجود مخاوف متعلقة بفيروس كورونا طرفها ثلاثة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني الزائر، كان من المفترض بهم البقاء في الحجر الصحي بناء على أمر وكالة الصحة البرازيلية، لكنهم خالفوا القواعد وكانوا ضمن التشكيلة التي بدأت المباراة.

ورافق سفير الأرجنتين في البرازيل، دانيل سكولي، بعثة منتخب بلاده إلى المطار، وقال إن المنتخب بدأ اجراءات مغادرة البرازيل.

ونشر حساب الاتحاد الأرجنتيني على "تويتر" صورة للاعبي المنتخب داخل الطيارة في رحلة العودة.

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وأصدر الاتحاد الأرجنتيني بيانا رسميا أعرب خلاله عن عدم ارتياحه لقرار تعليق المباراة، مشيرا إلى أنه تفاجأ بقرار وزارة الصحة البرازيلية بعد بداية المباراة.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن وفد المنتخب الأرجنتيني​ كان متواجدا في الأراضي البرازيلية منذ الثالث من الشهر الحالي صباحا، وفقا لجميع البروتوكولات الصحية الحالية التي يقرها كونميبول للتصفيات المؤهلة إلى قطر 2022.

وأضاف أنه سينتظر صدور تقرير من مسؤولي الكونميبول وحكم المباراة، وسيتم إرسال المعلومات إلى الهيئة المختصة في الاتحاد الدولي "فيفا"​ وفقا للوائح الحالية .

وختم بيانه مؤكدا على أنه يجب ألا تمر كرة القدم بهذه الأنواع من التصرفات التي تؤثر على مثل هذه الأحداث الهامة .

المصدر: "وكالات"