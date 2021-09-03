حصيلة العرب بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. دولة جديدة تدخل القائمة الذهبية

خطف البطل الإماراتي عبد الله سلطان العرياني، الأضواء خلال منافسات اليوم الـ10 لفعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان، بمنحه الذهبية الأولى لبلاده.

وأحرز عبد الله سلطان العرياني الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية لمسافة 50م هوائيا بندقية "سكتون" 3 أوضاع فئة "R7".

وحصل العرياني على الميداليات البارالمبية الخامسة في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد ذهبية لندن 2012، و3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016.

ومنح عبد الله سلطان العرياني الميدالية الذهبية للإمارات في هذه الدورة، والثانية بعد برونزية محمد القايد في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، والميدالية الأولى للعرب في منافسات اليوم.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:

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1- الجزائر – 10 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، وفضيتان، و4 ميداليات برونزية).

2- تونس - 9 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وبرونزيتان).

3- الأردن – 4 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

4- المغرب – 6 ميداليات (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

5- الإمارات - ميداليتان (ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

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6- مصر – 7 ميداليات (5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

7- العراق - ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية).

8- الكويت - ميدالية فضية واحدة.

9- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

10- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

المصدر: وكالات