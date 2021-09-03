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حصيلة ميداليات اليوم العاشر للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

الرياضة

حصيلة ميداليات اليوم العاشر للألعاب البارالمبية
AFP CHARLY TRIBALLEAU
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حطم فريق اللجنة الأولمبية الروسية الرقم القياسي بعدد الميداليات في تاريخ مشاركات روسيا في الألعاب البارالمبية، وذلك بعد منافسات اليوم العاشر من فعاليات دورة "طوكيو 2020".

وحصد الرياضيون الروس خلال منافسات اليوم الجمعة 10 ميداليات (ميداليتان ذهبيتان، و6 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

وتحتل روسيا المركز الثالث بعدد الميداليات الذهبية والرابع في الترتيب العام برصيد 107 ميداليات (34 ذهبية، 29 فضية، 44 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 184 ميدالية (85 ذهبية، 53 فضية، 46 برونزية)، وتليها بريطانيا في المرتبة الثانية برصيد 111 ميدالية (37 ذهبية، 34 فضية، 40 برونزية).

وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 92 ميدالية (34 ذهبية، 34 فضية، 24 برونزية).

 وفي ما يلي ترتيب الدول في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 (حسب الميداليات الذهبية):

حصيلة ميداليات اليوم العاشر للألعاب البارالمبية

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المصدر: وكالات 

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