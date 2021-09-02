عمان تدشن حلم الوصول لمونديال قطر.. بفوز تاريخي (فيديو)

فجر منتخب عمان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الياباني في عقر داره (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات آسيا النهائية لكأس العالم 2022.

ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه عصام الصبحي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية.

شاهد هدف عصام الصبحي لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الياباني#عمان_اليابان



pic.twitter.com/MKzFwnIo0G — الدوري العُماني (@omanleague0) September 2, 2021

وحقق الأحمر أول انتصار له على الساموراي حتى الآن، ولم يخسر المنتخب العماني في آخر 7 مباريات خاضها، منها 4 مباريات ودية خلال معسكره في صربيا، وفاز في جميعها.

وحصد منتخب عمان نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الأولى بانتظار نتائج بقية المواجهات.

وتضم المجموعة الأولى إضافة إلى سلطنة عمان واليابان كلا من أستراليا والسعودية والصين وفيتنام.

المصدر: وكالات