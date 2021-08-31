باريس سان جيرمان يرفض عرضا "فلكيا" من ريال مدريد لضم مبابي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية عدم وجود أي اتفاق بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بخصوص صفقة المهاجم كيليان مبابي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإنه لن يكون هناك أي اتفاق بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، على الرغم من أن الفريق الملكي كان مستعدا لعرض أكثر من 220 مليون يورو لإقناع الفرنسيين بالموافقة على الصفقة.

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وأوضحت الشبكة، أنه لم يعد هناك وقت كاف لإتمام الصفقة بين الناديين، لذلك سيستمر مبابي على الأقل لعام آخر مع باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد سيتوصل لاتفاق مع مبابي في يناير المقبل، ليصبح لاعبا "للميرنغي" بداية من الموسم (2022-2023)، دون دفع أي أموال لباريس سان جيرمان، بينما سيكثف الباريسيون من عملهم لإقناع مبابي بالتجديد في الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات