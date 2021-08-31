راموس ينأى بنفسه عن مستقبل مبابي

رفض الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الحديث عن مستقبل زميله كيليان مبابي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات.

وارتبط اسم، كيليان مبابي (22 عاما) في الأيام الماضية بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد، ولكن باريس سان جيرمان رفض عدة عروض مقدمة من الملكي آخرها كان بقيمة 200 مليون يورو.

ورد راموس على سؤال من برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، حول مستقبل مبابي، وقال على الفور: "الأمر ليس من شأني أن أتحدث فيه".

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وأكدت تقارير صحفية، في الساعات الماضية أن نادي ريال مدريد قد انسحب من المفاوضات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي، وبالتالي الأقرب هو استمرار اللاعب داخل "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

ولكن ريال مدريد نجح في أبرم صفقة فرنسية أخرى، بضم لاعب خط وسط نادي رين ومنتخب فرنسا، إدواردو كامافينجا، مقابل 31 مليون يورو، وقد يكون ذلك إشارة إلى أن الفريق الملكي سينتظر حتى الصيف المقبل للتعاقد مجانا مع مبابي الذي يرفض تجديد عقده مع الفريق الباريسي.وفي المقابل، نجح باريس سان جيرمان التعاقد مع سيرخيو راموس (35 عاما) مجانا، بعد أن انتهى عقده مع ريال مدريد، وفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، وكانت نقطة الخلاف على مدرة العقد، فقد أراد اللاعب تمديد لمدة موسمين، بينما عرض النادي عليه لمدة موسم واحد وهو ما رفضه المدافع المخضرم.

المصدر: وكالات