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رسميا.. ريال مدريد يبرم صفقة كبيرة قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يبرم صفقة كبيرة قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط نادي رين لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

ورحب ريال مدريد باللاعب الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا (18 عاما) من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر" أيضا: "وقع إدواردو كامافينجا الآن على عقده كلاعب جديد في ريال مدريد".

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وأضاف: "كما وقع الناديان الأوراق الرسمية للصفقة مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

وانضم كامافينجا إلى أكاديمية شباب رين في سن 11 عاما، ووقع أول عقد احترافي له في 14 ديسمبر 2018، وذلك بعمر 16 عاما وشهر واحد، ليصبح أصغر لاعب محترف في تاريخ النادي يوقع على عقد احترافي.

وظهر كامافينجا لأول مرة مع الفريق الأول لرين خلال مواجهته أمام أنجيه (3-3) في الدوري الفرنسي بتاريخ 6 أبريل 2019، ليصبح أيضا أصغر لاعب يلعب لفريق رين الأول بعمر 16 عاما و4 أشهر.

وشارك كامافينجا، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، في 88 مباراة مع رين في كل المسابقات، وسجل فيها هدفين وصنع 5 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، انضم إدواردو كامافينجا لصفوف منتخب فرنسا الأول في 27 أغسطس 2020، وشارك معه في 3 مباريات دولية.

المصدر: وكالات 

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