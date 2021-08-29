بعد الفوز على ريمس.. مدرب سان جيرمان يحسم الجدل حول مستقبل مبابي

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي سيواصل مشواره مع الفريق الباريسي، وذلك في ظل التكهنات التي تربط المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقال بوكيتينو عقب فوز سان جيرمان على ريمس اليوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بثنائية نظيفة تكفل مبابي بتسجيلها: "كيليان مبابي هو لاعبنا.. تعلمون أن صناعة كرة القدم مليئة بالإشاعات.. كان رئيس الفريق (القطري ناصر الخليفي)، والمدير الرياضي (البرازيلي ليوناردو) واضحين. هو معنا. أنا سعيد جدا.. مبابي هو أحد أهم اللاعبين في العالم".

PSG manager Mauricio Pochettino to @pvsportfr: “Kylian Mbappé is our player, you know the football industry is full of rumours. Our president and sporting director have been clear. He is with us. I am very happy. One of the most important players in the world”. 🔴🇫🇷 #Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2021

وعلى الرغم من تبقي 48 ساعة من غلق سوق انتقالات اللاعبين، فمازالت بعض الصحف الإسبانية تؤمن بأن مبابي قد ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، وتزعم أن مباراة ريمس الليلة هي الأخيرة للنجم الفرنسي قبل توجهه إلى العاصمة الإسبانية.

وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، أكد الأربعاء الماضي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

المصدر: وكالات