باريس سان جيرمان يفوز بثنائية في أول ظهور لميسي (فيديو)

تغلب نادي باريس سان جيرمان على مضيفه ريمس بهدفين دون رد في مباراة أقيمت اليوم الأحد، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتكفل المهاجم كيليان مبابي بتسجيل ثنائية الفريق الباريسي في الدقيقتين 16 و63.

ريمس 0 - 1 باريس سان جيرمان



اهداف باريس سان جيرمان pic.twitter.com/KhJdaHQdjR — SuperGoalHD (@SuperGoalHD1) August 29, 2021

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 66 بدلا من البرازيلي نيمار.

وبهذا الانتصار، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه في أربع مباريات في أول أربع جولات، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.

المصدر: RT