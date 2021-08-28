الزمالك ينشر صورا لشيكابالا بعد أزمته مع رئيس الاتحاد المصري

نشر حساب نادي الزمالك على "تويتر" صورا لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، وهو بجوار درع مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلق حساب النادي على الصور قائلا: "درع الدوري بين يدي قائد الزمالك".

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري أمس الجمعة، لكن قائد الفريق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

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وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات