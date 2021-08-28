 
مباشر

الزمالك ينشر صورا لشيكابالا بعد أزمته مع رئيس الاتحاد المصري

الرياضة

الزمالك ينشر صورا لشيكابالا بعد أزمته مع رئيس الاتحاد المصري
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5vf

نشر حساب نادي الزمالك على "تويتر" صورا لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، وهو بجوار درع مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلق حساب النادي على الصور قائلا: "درع الدوري بين يدي قائد الزمالك".

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري أمس الجمعة، لكن قائد الفريق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

إقرأ المزيد
اشتباك شيكابالا ورئيس الاتحاد المصري يلغي مراسم تتويج الزمالك (فيديو)
اشتباك شيكابالا ورئيس الاتحاد المصري يلغي مراسم تتويج الزمالك (فيديو)

وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد