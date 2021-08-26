حصيلة ميداليات اليوم الثاني للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".. بينها ذهبية عربية

فرض الرباع الأردني عمر قرادة نفسه نجما لمنافسات اليوم الثاني، ضمن دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان، بمنحه الميدالية الذهبية الأولى لبلاده والعرب.

واحتل قرادة المركز الأول في منافسات رفع الأثقال لوزن 49 كغم، ونجح في رفع 173 كغم متفوقا على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ، والذي رفع نفس الوزن، ولكن قرادة تفوق على خصمه، باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب الفيتنامي.

وأهدى عمر قرادة بذلك الميدالية الأولى للأردن والعرب في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تشهد مشاركة 234 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

بينما انتزعت الصين صدارة الترتيب العالم بعد أن حصدت 15 ميدالية بواقع: (3 ميداليات ذهبية، 4 ميدالية فضية، 8 ميداليات برونزية)، وتقدمت بريطانيا من المركز السادس إلى الثاني، بعد أن حصلت اليوم على 11 ميدالية (5 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية، ميداليتان برونزيتان)، بينما احتفظت روسيا بالمركز الثالث مبعد أن حصدت 11 ميدالية أيضا (3 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية، 4 ميداليات برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الخميس 26 أغسطس 2021:

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات