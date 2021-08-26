فلسطيني من أراضي 48 يهدي ميدالية ذهبية لإسرائيل

منح السباح العربي إياد شلبي الميدالية الذهبية لإسرائيل، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

واحتل شبلي المركز الأول في سباق 100 متر سباحة الظهر في فئة S1، بزمن قدره "2:28.04" دقيقة، في اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، التي تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

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وذهبت الميدالية الفضية إلى الأوكراني أنطون كول، بينما حصل الإيطالي فرانشيسكو بيتيلا على البرونزية.

ودخل إياد شلبي التاريخ كأول مواطن عربي في إسرائيل يحقق هذا الإنجاز، حيث فاز الرياضيون في إسرائيل حتى الآن بما مجموعه 375 ميدالية بارالمبية، في التاريخ، مقابل 13 ميدالية أولمبية.

ولد غياد شلبي (34 عاما) أصما وأبكما لعائلة عربية من شفاعمرو، وهو مصاب بالشلل في أطرافه الأربعة بعد تعرضه لحادث في سن 13 عاما. ولقد تنافس في تصنيف الإعاقة S1، المخصص للذين يعانون من قيود النشاط الأكثر صعوبة.

يتدرب شلبي في مركز بمدينة حيفا تديره جمعية "إيلان" الإسرائيلية للأطفال ذوي الإعاقة، برفقة والده يوسف.

وفاز شلبي بالميدالية البرونزية في سباق 150 مترا فردي متنوع في بطولة أوروبا 2018، والميدالية الذهبية في سباحة 50 مترا ظهر في بطولة أوروبا هذا العام، والتي أقيمت في شهر مايو.

واحتل شلبي المركز الرابع في بكين 2008 ولندن 2012 بفارق ضئيل عن مراكز الميداليات في كلتا الدورتين.

المصدر: "timesofisrael"