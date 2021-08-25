أبطال صينيون لأولمبياد طوكيو يشتكون على جودة ميدالياتهم الذهبية

اشتكى عدد من الأبطال الصينيين للألعاب الأوليمبية الصيفية في طوكيو على جودة ميدالياتهم الذهبية، قائلين إن طلاءها آخذ في التقشر.

وأوضح موقع "وانع يي" الصيني أنه تم الإعلان لأول مرة عن جودة سيئة للميداليات الذهبية في 23 أغسطس من قبل البطلة في جمباز المنصة بين النساء، تشو سيويين.

وقالت الرياضية في حينه إن ميداليتها الذهبية "بدأت بالتقشر"، ليعلن بعد ذلك عدد من الأبطال الصينيين أنهم اكتشفوا نفس المشكلة في ميداليتهم، وبينهم البطل الأولمبي في السباحة لمسافة 200 متر بأسلوب معقد وانغ شون، والبطل في التمرينات على المتوازي، تزو تزينيوان.

في 25 أغسطس أخبرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأن لاء الميداليات ليس ذهبيا ، ولكنه طبقة واقية خاصة وتقشرها لا يعني تدني جودة الميداليات.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في وقت سابق أن الميداليات الممنوحة صنعت من إلكترونيات استهلاكية معاد تدويرها، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

المصدر: وكالات