بالفيديو.. رونالدو يتعرض لإصابة في تدريباته مع يوفنتوس

كشف روميو أغريستي، الصحفي بشبكة "غول" العالمية، عن مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدريبات يوفنتوس مبكرا، إثر تعرضه لإصابة في ذارعه اليمنى.

ونشر أغريستي فيديو عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم الأربعاء، يظهر رونالدو وهو يخرج برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي إلى غرفة خلع الملابس، في انتظار إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

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وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رونالدو دخل في احتكاك مع زميله البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لليوفي، خلال التدريبات، ما تسبب في إصابة رونالدو في ذراعه.

وتابع الموقع أن كريستيانو بدا عليه الشعور بالألم، فيما تدخل الطاقم الطبي للنادي لإسعافه على الفور، حيث ظل على أرض الملعب لبضع دقائق، قبل أن يخرج من الميدان ولم يعد إليه مجددا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن مدى قوة إصابة رونالدو، وهل ستؤثر على تواجده مع الفريق في المباريات المقبلة أو لا.

بهذا بات موقفه من المشاركة في مباراة إمبولي، في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، السبت المقبل، محل شك، حال استمرار معاناته من الإصابة، خاصة أن الإيطالي المخضرم ماسيمليانو أليغري، المدير الفني للسيدة العجوز، يرفض المجازفة بمشاركته في اللقاء المقبل.

المصدر: وكالات+twitter/romeoagresti