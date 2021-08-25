ناد عملاق وحيد يفاوض رونالدو

أكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" الأربعاء، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يتفاوض للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لهذا الصيف.

وأكدت عدة تقارير إعلامية رغبة رونالدو البالغ 36 عاما الرحيل عن نادي السيدة العجوز هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان قد يبيع كيليان مبابي لمصلحة ريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه لا يهتم بضم رونالدو ودفع الاموال للنادي الإيطالي.

وأضافت الشبكة، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يجري محادثات مع وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز.



وأكدت الشبكة أن المفاوضات بين مينديز وإدارة العملاق الإنجليزي جارية بالفعل، لكن قرب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية تصعب من المهمة نسبيا.

🚨 #ÚLTIMOMINUTO ¡BOMBAZO! Sky Sport Italia confirma el interés de Manchester City por Cristiano Ronaldo y menciona que Juventus pide entre 20 a 30 millones por el pase. Pep Guardiola pasaría a ser el único DT que dirigió a Lionel Messi y 'CR7'. pic.twitter.com/9oQdqRSHzH — Noticias Deportivas (@CracksNoticias) August 25, 2021

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وسبق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قالت أن وكيل رونالدو، يحاول إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي.

وذكرت أن الصفقة تبدو معقدة، لكن مينديز يضغط بقوة لحسمها في الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن رونالدو تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي حول القرار، ومنهم مواطنيه برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلومن أجل التعرف على الأجواء في ملعب الاتحاد.

المصدر:"وكالات"





