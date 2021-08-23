باريس سان جيرمان بانتظار اتصال ريال مدريد بشأن مبابي

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الاثنين، بأن نادي باريس سان جيرمان، ينتظر اتصال ريال مدريد، بشان التفاوض حول صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب حتى الآن كل عروض التجديد مع النادي الفرنسي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن باريس سان جيرمان بات ينتظر اتصال ريال مدريد للتفاوض على بيع مبابي، هذا الصيف.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي حتى الآن لم يتحدث مع أي شخص عن قراره الخاص بالانتقال إلى ريال مدريد.

بيد أن تقارير صحفية زعمت أن مبابي أبلغ أحد زملائه ومدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات