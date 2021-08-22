مدرب ريال مدريد يكشف موقفه من ضم مبابي وعودة رونالدو

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأنه لا يعلم إن كان الفرنسي كليان مبابي سينضم إلى الفريق الملكي، ولا يهمه ما سيحدث، لأن لديه فريق جيد جدا وقوي جدا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد مضيفه ليفانتي مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الليغا، قائلا: "غرفة الملابس ومبابي؟ الأجواء في غرفة الملابس جيدة جدا، لأن اللاعبين يركزون على عملهم ولا يتحدثون عن السوق، يتحدثون فقط عن المباريات".

وأضاف: "إمكانية ضم مبابي؟ لا أعرف حقا، ولا يهمني ما سيحدث في الأيام المقبلة، ولدي فريق جيد جدا، أريد أن أعمل معه وأركز فقط على اللاعبين الموجودين معي".

وتابع كارلو أنشيلوتي: "السوق؟ أتحدث مع النادي كل يوم، والفكرة التي يمتلكها النادي حول المستقبل هي نفس الفكرة التي لدي، لكني أعتقد أنه ليس من العدل التحدث عن ذلك الأمر هنا".

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وأردف: "هذا الفريق قادر على التنافس مع الجميع، ولدينا العديد من اللاعبين الكبار مثل كورتوا، كارفاخال، بنزيما، بيل، هازارد.. هذا الفريق مليء بالنجوم".

وعن موقف كروس ومودريتش، أوضح: "إصاباتهما مختلفة، مودريتش لا أعرف ما إذا كان سيلعب ضد بيتيس، ربما إصابته صغيرة، أما كروس فأعتقد أنه سيكون جاهزا بعد فترة التوقف الدولي، وأما كارفاخال فسيعود غدا، وهذه أخبار جيدة".

وأفاد المدير الفني لريال مدريد بأنه: "يمكن الاعتماد على أسينسيو في خط الوسط على اليسار أو اليمين، فهو قادر على لعب هذا الدور، وبغياب مودريتش وكروس لدينا كاسيميرو وفالفيردي".

وأشار المدير الفني لريال مدريد إلى أنه يرى الإسباني إيسكو متحمسا، وجاهزا للعب، مؤكدا أنه في السنوات الأخيرة لم يعش أوقاتا جيدة، لكنه الآن يعمل بشكل جيد.

واستكمل: "كيف ينجح اللاعب في الريال؟ أعتقد أن وصول أي لاعب يعني أنه لديه الجودة، ثم عليه أن يظهر شخصيته، ولهذا السبب أعتقد أن القدرة على امتلاك شخصية أمر مهم جدا، وهذا لا يحدث دائما".

وحول إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قال كارلو أنشيلوتي: "هو في حالة جيدة، بالطبع ليس في أفضل حالاته، لكنه يعمل بشكل جيد، وهو متحمس، ولا أراه خائفا من الإصابة".

كما علق كارلو أنشيلوتي على شائعات عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي انتشرت في الفترة الماضية، قائلا: "الموضوع منته، الجميع يعرف مدى حبي لرونالدو".

وأضاف مكررا: "هذا الفريق مليء بالنجوم، ويمكنه منافسة أي خصم".

يذكر أن تقارير إسبانية، زعمت يوم الثلاثاء الماضي، أن كارلو أنشيلوتي طلب عودة رونالدو إلى النادي الملكي، قبل أن يخرج الإيطالي ويفند هذه الأنباء بـ"تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد، وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف".

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ورد كريستيانو رونالدو على الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبينها العودة إلى ريال مدريد، وخاصة بعد "تغريدة" أنشيلوتي، من خلال بيان رسمي شديد اللهجة، عبر فيه عن امتعاضه من هذه الشائعات، قائلا: "كل من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي. هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها.

لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف بملعب سانتياغو برنابيو، وكذلك في أذهان كل مشجع للنادي، وأتذكر أنه في تلك السنوات التسع التي قضيتها هناك، كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير والنادي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، وأعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيحتفظون بي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي أيضا.

بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة، مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة.

لقد كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، سأبقى ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وأي شيء آخر مجرد كلام".

المصدر: وكالات

المصدر: وكالات