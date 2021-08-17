رونالدو يخرج عن صمته.. ببيان رسمي

أصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيانا رسميا ردا على الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبينها العودة إلى ريال مدريد.

ونشر كريستيانو رونالدو بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر فيه عن امتعاضه من الشائعات التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة، قائلا: "كل من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي.

هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها.

لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف بملعب سانتياغو برنابيو، وكذلك في أذهان كل مشجع للنادي، وأتذكر أنه في تلك السنوات التسع التي قضيتها هناك، كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير والنادي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، وأعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيحتفظون بي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي أيضا.

بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة، مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة.

كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها وأي شيء آخر مجرد كلام".

وجاء رد رونالدو بعد أن نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد، اهتمامه بالتعاقد مع الجم البرتغالي.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن كارلو أنشيلوتي طلب عودة رونالدو إلى النادي الملكي، قبل أن يخرج الإيطالي ويفند هذه الأنباء.

حيث كتب أنشيلوتي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف".

المصدر: وكالات