جورجينا تسخر من تصريحات أنشيلوتي حول رونالدو

سخرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد، التي نفى فيها اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن كارلو أنشيلوتي طلب عودة رونالدو إلى النادي الملكي، قبل أن يخرج الإيطالي ويفند هذه الأنباء.

حيث كتب أنشيلوتي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف".

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وعلقت جورجينا على "تغريدة" كارلو أنشيلوتي، بوجه ضاحك، في إشارة إلى اعتبارها أن تلك التصريحات تثير الضحك.

كما أصدر رونالدو بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، ردا على الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبينها العودة إلى ريال مدريد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لعب تحت قيادة أنشيلوتي خلال الفترة الأولى له في ريال مدريد، بين عامي 2013 و2015، وتوج خلال تلك الفترة بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات