شاهد.. إيقاف مباراة نيس ومرسيليا بسبب اقتحام جماهير للملعب ونشوب مشاجرة جماعية

توقفت مباراة فريق نيس أمام ضيفه مرسيليا في الشوط الثاني يوم الأحد، ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد مشاجرة بين لاعبي مرسيليا مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت الملعب.

وألقت جماهير نيس بقارورات المياه على ديميتري باييت لاعب مرسيليا عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية ورد مهاجم الفريق الضيف بإلقاء قارورة مياه تجاه الجماهير قبل أن تقتحم الجماهير الملعب.

Болельщики выбежали на поле и атаковали футболистов 😱



Жесть произошла на матче «Ницца» – «Марсель» при счете 1:0 в пользу хозяев



Фанаты «Ниццы» сначала бросали бутылки на поле. Пайет запулил одну из них обратно на трибуны. После этого фанаты прорвались на поле



Матч остановили pic.twitter.com/ePeCAfs9ZG — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2021

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وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة قبل أن يطلب جان-بيير ريفير رئيس نيس من جماهير فريقه الهدوء وعاد لاعبو نيس للإحماء على أرض الملعب.

لكن مرسيليا رفض استكمال المباراة وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية، أن لاعبي مرسيليا، ماتيو الغندوزي ولوان بيريس، قد تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما بهدف عند توقف اللعب قبل ربع ساعة من النهاية، إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرغ هدف صاحب الأرض في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

المصدر: "رويترز"