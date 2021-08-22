نيدفيد يضع النقاط على الحروف بشأن جلوس رونالدو على دكة الاحتياط

نفى التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس فريق يوفنتوس، الأنباء حول رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الرحيل خلال الصيف الحالي، بعد طلبه الجلوس على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي.

وطلب رونالدو من المدير الفني ماسيمو أليغري الجلوس على دكة البدلاء، في بداية المباراة أمام أودينيزي (2-2) اليوم الأحد، على ملعب "ألفريولي"، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي للموسم الجديد (2021-2022).

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ونقلت شبكة "DAZN" الإيطالية، عن نيدفيد قوله: "كان قرار بقائه على مقاعد البدلاء مشتركا معه، إنه أمر عادي وكريستيانو سيبقى معنا بنسبة 100%، طلب اللاعب عدم بدء المباراة، جاء لأنه غير جاهز بدنيا، نحن في بداية الموسم وهذا طبيعي".

وتابع التشيكي قائلا: "أؤكد أن رونالدو سيبقى لاعبا في يوفنتوس، لقد تشارك مع المدرب الرغبة في البقاء على دكة البدلاء، وهناك آخرون مثل كيليني على مقاعد البدلاء أيضا".

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، إن رونالدو طلب أن يكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم، حيث يأمل الدون في إيجاد حل من أجل الرحيل عن "البيانكونيري" خلال الأيام المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

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وشارك رونالدو (36 عاما) في المباراة بعد مرور ساعة من البداية بدلا من زميله الويلزي آرون رامزي.

وعاد ماسيميليانو أليغري (54 عاما) لتولي مهمة يوفنتوس بدلا من أندريا بيرلو، بعد أن أخفق "البيانكونيري" في الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لأول مرة بعد 9 مواسم متتالية.

المصدر: وكالات